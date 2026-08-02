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Bagpat News: कांवड़ यात्रा: सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखेंगे 300 कर्मचारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के कांवड़ियां बागपत से गुजरने लगे हैं। पुरा महादेव मंदिर पर चार दिवसीय मेला 9 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें लाखों कांवड़ियां शामिल होंगे। सफाई व्यवस्था के लिए 300 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

Bagpat News: कांवड़ यात्रा: सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखेंगे 300 कर्मचारी

Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के कांवड़ियां बागपत से गुजरना शुरू हो गए है।

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कार्यक्रम का शुभारंभ

वहीं, पुरा महादेव मंदिर पर चार दिवसीय मेले का शुभारंभ नौ अगस्त से होगा। मेले में लाखों की संख्या में कांवड़ियें पहुंचेंगे। इसे देखते हुए प्रशासन ने सफाई व्यवस्था को दुरूस्त रखने के लिए सफाई कर्मियों की ड्यटी लगा दी है। ग्राम पंचायतों और निकायों के 300 से अधिक सफाई कर्मी मेला क्षेत्र और कांवड़ मार्गों पर सफाई व्यवस्था की कमान संभालेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सरकारी मशीनरी इसको सफल बनाने के लिए लगी हुई है।

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सफाई व्यवस्था की तैयारी

डीपीआरओ द्वारा कांवड़ मार्ग की युद्धस्तर पर सफाई करायी जा रही है। कांवड़ मार्गों और पुरा महादेव मंदिर में सफाई के लिए 300 से अधिक सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन सफाई कर्मचारियों से रोस्टर के अनुसार ड्यूटी कराई जा रही है। वहीं, इनके पर्यवेक्षण के लिए 50 से अधिक ग्राम पंचायत सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है। लाखों शिवभक्त कांवड़ियां पुरा महादेव के ऐतिहासिक भगवान परशुरामेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। वहीं, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कांवड़िये बागपत के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरने शुरू हो गए है।

सफाई कर्मियों की ड्यूटी

डीपीआरओ रमेश चंद गुप्ता ने बताया कि गंदगी के चलते कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, इसलिए भड़ल से लेकर पुरा महादेव, भड़ल से लेकर निवाड़ा, मेरठ से लेकर पुरा महादेव और बागपत से लेकर पुरा महादेव तक 300 से अधिक सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

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कोट-

कांवड़ मार्गों पर 300 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी रूट चार्ट के अनुसार लगाई गई है। वहीं इन सफाई कर्मचारियों के पर्यवेक्षण के लिए 50 से अधिक ग्राम पंचायत सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है।

रमेश चंद गुप्ता, डीपीआरओ

अधिक जानकारी के लिए FAQs

कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई?
कांवड़ यात्रा का आगाज बागपत में हो चुका है।
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