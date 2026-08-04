Bagpat News: फायरिंग करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Bagpat News: बागपत में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया ने डौलचा गांव के दंपती पर कार फायरिंग के आरोपी अमित उर्फ अबली की जमानत याचिका खारिज कर दी। अमित 19 जुलाई से जेल में है। दंपती पर हमला 3 जुलाई को हुआ था जब वे मेरठ से लौट रहे थे।
Bagpat News: बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया ने डौलचा गांव के दंपती की कार पर फायरिंग के आरोपी अमित उर्फ अबली निवासी सुराना जिला गाजियाबाद की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी 19 जुलाई से जेल में बंद है। डौलचा गांव निवासी सौरभ यादव थाने में तीन जुलाई को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि वह अपनी पत्नी शिखा यादव को मेरठ में टीईटी की परीक्षा दिलाकर वापस लौट रहा था। वाल्मीकि मंदिर के पास रास्ते में खड़ी तीन कार हटवाने के लिए हॉर्न बजाने पर 10-12 युवकों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने फायरिंग की, जिससे बाल-बाल बच गए।
गोली कार के शीशे में लगी। तलाश में जुटे पुलिसकर्मियों को हमलावरों की गाड़ी जंगल में खड़ी मिली थी। कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने आरोपी अमित उर्फ अबली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयासों में जुट गई थी। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद आरोपी अमित ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया ने खारिज कर दिया।
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