काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर होगा पुरामहादेव मंदिर में जलाभिषेक
श्रावणी मेले के दौरान पुरामहादेव मंदिर में भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक के लिए एक नया प्रयोग किया जा रहा है। श्रद्धालु गर्भ गृह के बाहर लगी स्टील की जलहेरी का उपयोग कर जलाभिषेक करेंगे। यह व्यवस्था सावन के पहले सोमवार से शुरू होकर मेले के दौरान जारी रहेगी, जिससे भीड़ कम हो सकेगी और सभी शिवभक्त जल चढ़ा सकेंगे।
बालैनी। श्रावणी मेले में पुरामहादेव मंदिर पर काशी विश्वनाथ की तर्ज पर होगा भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक। कांवड़िये और श्रद्धालु गर्भ गृह के बाहर लगी स्टील की जलहेरी द्वारा भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक करेंगे। ऐतिहासिक पुरामहादेव मंदिर पर भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक के लिये नया प्रयोग किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा गर्भ गृह के पूर्वी और दक्षिणी गेट पर स्टील की जलहेरी लगाई जा रही है। मंदिर आने वाले कावंड़िये और श्रद्धालु स्टील की जलहेरी में जल डालेंगे जो गर्भ गृह में शिवलिंग पर जाकर गिरेगा। मंदिर समिति सचिव संजीव शर्मा ने बताया कि सावन के पहले सोमवार से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी जो श्रावणी मेले में भी जारी रहेगी।
बताया कि शिवभक्त गर्भ गृह के बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन करेंगे और बाहर लगी स्टील की जलहेरी में अपना जलाभिषेक करेंगे। कहा कि मेले के दौरान भीड़ अधिक होने पर गर्भ गृह के अंदर अव्यवस्था हो जाती थी जिसके चलते बहुत से कावंड़िये का जल नही चढ़ पाता था। इस व्यवस्था से सभी शिवभक्तों का जल आराम से चढ़ेगा और ज्यादा भीड़ भी एकत्र नही होगी।
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