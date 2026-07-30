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Bagpat News: शुगर मिल कॉलोनी में व्यक्ति को सांप ने डसा, मेरठ रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में बारिश के कारण सांपों के डसने की घटनाएं बढ़ रही हैं। बुधवार की रात, बागपत शुगर मिल के कर्मचारी उपदेश सक्सेना को सांप ने डस लिया। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से मेरठ रेफर किया गया। डॉक्टरों ने 10 एंटी-वेनम इंजेक्शन लगाकर उनकी जान बचाई। उपदेश अब खतरे से बाहर हैं।

Bagpat News: शुगर मिल कॉलोनी में व्यक्ति को सांप ने डसा, मेरठ रेफर

Bagpat News: बागपत। बरसात की वजह से सांपों के डसने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। हर रोज किसी न किसी को सांप डस रहा है। बुधवार की रात में बागपत शुगर मिल के कर्मचारी को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में कर्मचारी को भर्ती कराया, जहां से मेरठ के लिए रेफर कर दिया, हालत में सुधार है। बागपत शुगर में फिटर के पद पर तैनात उपदेश सक्सेना रात में बाइक पर सवार होकर अपने आवास पर लौट रहे थे। तभी सांप ने उनके पैर में डस लिया। सांप के डसने के बाद उपदेश सक्सेना को पैर में जलन महसूस हुई।

जिसके बाद उसने लोगों को पैर दिखाया, तो लोगों ने उसे सांप द्वारा डसे जाने की बात बताई। जिसके बाद परिजन उपदेश को लेकर बागपत सीएचसी पहुंचे। हालत गंभीर देखते हुए बागपत सीएचसी से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। यहां पर डॉ. अर्जुन सिंह की निगरानी में उनका उपचार किया गया। 10 एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाकर जान बचाई, लेकिन खतरा देखते हुए उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। उपदेश खतरे से बाहर है। साथी कर्मचारी उनका हाल जानने के लिए घर पहुंच रहे थे।

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