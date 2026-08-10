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Bagpat News: बरनावा में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बिनौली। बागपत के बरनावा गांव में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिल रही है। जहां रविवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ र

बरनावा में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल
बरनावा में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल

Bagpat News: बिनौली। बागपत के बरनावा गांव में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिल रही है। जहां रविवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की। फूल-माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बरनावा गांव जहां महाभारत कालीन ऐतिहासिक स्थल लाक्षागृह की प्राचीन विरासत के लिए प्रसिद्ध है, वहीं परस्पर सांप्रदायिक प्रेम और सौहार्द के लिए भी जाना जाता है। यहां के मुस्लिम संप्रदाय के लोग हर वर्ष हरिद्वार से गंगाजल लेकर आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में उनका स्वागत करते हैं। इस बार भी जरीफ प्रधान, अहसान, भूरू कुरैशी, उस्मान, हाज़ी समीर, जुनैद, शानू कुरैशी, आजाद पठान, हाजी हनीफ, जमील भाई, लियाकत सिद्दीकी, लालू कुरैशी, यूसुफ कुरैशी आदि ने दाहा मार्ग पर हरिद्वार से गंगाजल लेकर आने वाले शिवभक्त कांवड़ियों का पुष्पवर्षा से स्वागत किया।

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इतना ही नहीं कांवड़ियों को फूल माला भी पहनाई गई। इसके बाद कांवड़ियों को फल भी वितरित किए गए।

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