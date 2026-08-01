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Bagpat News: कांवड़ यात्रा: 300 सीसीटीवी और 150 आईपी कैमरों से होगी निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था करने जा रही है। कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए 300 सीसीटीवी और 150 से अधिक आईपी कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिसकर्मी बॉडीवार्न कैमरों से लैस रहेंगे। सभी सीओ और थाना प्रभारी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जुड़े रहेंगे। यात्रा मार्ग पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

Bagpat News: कांवड़ यात्रा: 300 सीसीटीवी और 150 आईपी कैमरों से होगी निगरानी

Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था करने जा रही है। जिससे छोटी से छोटी जानकारी अधिकारियों तक समय पर पहुंचती रहेगी। 300 सीसीटीवी और 150 से अधिक आईपी कैमरों से कांवड़ यात्रा की निगरानी की जाएगी। कांवड़ यात्रा में ड्यूटि करने वाले पुलिस कर्मियों को बॉडीवार्न कैमरों से लैस किया जाएगा। इनकी मदद से पुलिस यात्रा मार्ग पर पैनी नजर रखेगी। गुरुवार से कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। एडीजी व डीआईजी के साथ ही एसपी भी बैठक आयोजित कर अधीनस्थों को दिशा निर्देश दे चुके हैं। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया सुरक्षित यात्रा के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी व जगह-जगह सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मी बॉडी वार्न कैमरे के साथ ड्यूटी देंगे। जिनके जरिए पल-पल की सूचना अधिकारियों के पास तत्काल पहुंचती रहेगी। उन्होंने बताया कि जिलेभर में 300 से अधिक सीसीटीवी और 150 से अधिक आईपी कैमरों के जरिए कांवड़ यात्रा मार्गों की निगरानी की जाएगी। जिनका कंट्रोल रूम पुलिस लाइन और पुरा महादेव में बनाया जाएगा। जिनमें दो शिफ्टों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा。

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कांवड़ यात्रा में ऐसी रहेंगी व्यवस्था

कांवड़ यात्रा के दौरान सभी सीओ, थाना प्रभारी, थानों के वाहन और यूपी 112 पीआरवी वाहनों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा रहेगा, ताकि आवश्यक निर्देश दिए जा सकें।

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कांवड़ यात्रा के मार्गों में चिह्नित स्थानों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगाई जाएंगी।

कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी अस्पतालों में 2-2 कमरे पुलिस रिजर्व कराएगी, ताकि इमरजेंसी की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके।

यात्रा मार्ग पर महिला पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी।

हादसे आदि होने पर वाहनों को हटाने के लिए क्रेन और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी।

कांवड़ मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें पूर्ण रूप से बंद कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया।

कांवड़ यात्रा के दौरान प्रत्येक थाने के दो-दो पुलिसकर्मी कांवड़िये के भेष में यात्रा मार्ग पर ड्यूटी देंगे।

पुलिस टीम सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखेगी ताकि कोई भी व्यक्ति भ्रामक सूचना फैलाकर यात्रा को प्रभावित न कर सके।

कांवड़ियों के वेष में भी जगह-जगह तैनात रहेंगे पुलिस कर्मचारी, भीड़-भाड़ वाले चौराहों पर बरती जाएगी विशेष सतर्कता।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था कैसे की जाएगी?
कांवड़ यात्रा के लिए 300 सीसीटीवी और 150 से अधिक आईपी कैमरों से निगरानी की जाएगी।
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