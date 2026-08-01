Bagpat News: कांवड़ यात्रा: 300 सीसीटीवी और 150 आईपी कैमरों से होगी निगरानी

Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था करने जा रही है। जिससे छोटी से छोटी जानकारी अधिकारियों तक समय पर पहुंचती रहेगी। 300 सीसीटीवी और 150 से अधिक आईपी कैमरों से कांवड़ यात्रा की निगरानी की जाएगी। कांवड़ यात्रा में ड्यूटि करने वाले पुलिस कर्मियों को बॉडीवार्न कैमरों से लैस किया जाएगा। इनकी मदद से पुलिस यात्रा मार्ग पर पैनी नजर रखेगी। गुरुवार से कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। एडीजी व डीआईजी के साथ ही एसपी भी बैठक आयोजित कर अधीनस्थों को दिशा निर्देश दे चुके हैं। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया सुरक्षित यात्रा के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी व जगह-जगह सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मी बॉडी वार्न कैमरे के साथ ड्यूटी देंगे। जिनके जरिए पल-पल की सूचना अधिकारियों के पास तत्काल पहुंचती रहेगी। उन्होंने बताया कि जिलेभर में 300 से अधिक सीसीटीवी और 150 से अधिक आईपी कैमरों के जरिए कांवड़ यात्रा मार्गों की निगरानी की जाएगी। जिनका कंट्रोल रूम पुलिस लाइन और पुरा महादेव में बनाया जाएगा। जिनमें दो शिफ्टों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा。