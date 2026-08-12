Bagpat News: बालैनी में झमाझम बारिश, बागपत-बड़ौत और खेकड़ा में बूंदाबांदी

Bagpat News: बागपत। जिलेभर में मौसम का मिजाज मंगलवार को भी बदला रहा। सुबह के समय बालैनी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई, तो बागपत, बड़ौत और खेकड़ा में दोपहर तक बूंदाबांदी होती रही। जिससे लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली रही। वहीं, दो दिनों से हो रही बारिश के चलते अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। दरअसल सोमवार की दोपहर से जनपद में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गत दिवस दोपहर के समय बड़ौत, अमीनगर सराय और बालैनी क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई थी, जबकि बागपत और खेकड़ा क्षेत्र में हल्की बारिश दर्ज हुई थी।

शाम होते ही मौसम साफ हो गया था, लेकिन मंगलवार की सुबह होते ही मौसम एक बार फिर से बदल गया। आसमान काले बादलों से पट गया। देखते ही देखते बालैनी और अमीनगर सराय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जबकि बागपत, बड़ौत और खेकड़ा में भी बूंदाबांदी शुरू हो गई। बालैनी में करीब एक घंटे तक चली बारिश से जगह-जगह जलभराव हो गया। जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि बारिश ने लोगों को उमसभरी गर्मी से निजात दिला दी। वहीं, बागपत, बड़ौत और खेकड़ा में दोपहर तक चली बूंदाबांदी ने गर्मी से तो लोगों को राहत दिलाई, लेकिन मार्गों पर फैले कीचड़ ने उनकी परेशानियों को बढ़ाए रखा। शहर के शौकत बाजार, कोर्ट रोड और पुराना कस्बे में जगह-जगह कीचड़ फैला रहा, जिसके चलते वहां से आवागमन करते समय लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी कीचड़ के बीच से गुजरना पड़ा।