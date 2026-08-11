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Bagpat News: मूसलाधार बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, जलभराव बना आफत

By Nazim Azad
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में सावन के दूसरे सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली। घने बादलों के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे शहर की सड़कें जलमग्न हो गईं। बाजारों और हाईवे पर जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया, जबकि कांवड़िये भोलेनाथ के जयकारे लगाते रहे। लोगों को बारिश से कई परेशानियों का सामना करना पड़ा।

Bagpat News: मूसलाधार बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, जलभराव बना आफत

Bagpat News: बागपत/बड़ौत। सावन के दूसरे सोमवार को बागपत में मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। झमाझम बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गईं। बाजारों से लेकर हाईवे तक कई स्थानों पर पानी भर गया, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मूसलाधार बारिश के बीच भी शिवपथ पर डाक कांवड़ की रफ्तार नहीं थमी। तेज बारिश में कांवड़िये भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। वहीं पैदल कांवड़ियों को जलभराव और बारिश के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन आस्था के आगे मौसम की मुश्किलें भी उनके कदम नहीं रोक सकी। शहर के कई प्रमुख मार्गों, बाजारों और हाईवे पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डाकघर मार्ग, मुख्य बाजार, भगवान महावीर मार्ग, बावली रोड, पट्टी चौधरान, अतिथि भवन मार्ग समेत अन्य कई जगह सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं। नालियां और नाले ओवरफ्लो होने से जल निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई। लोगों का आरोप है कि ड्रेनेज सिस्टम बारिश के आगे पूरी तरह फेल हो गया। इस जलभराव से लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा。

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बालैनी और सिंघावली अहीर क्षेत्र में खूब बरसे बदरा

सोमवार को लोग उमसभरी गर्मी से बेहाल बने हुए थे। आलम इस कदर बना रही कि घरों से बाहर निकलते ही शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। दोपहर तक इसी कदर हालात बने रहे, लेकिन दोपहर के साढ़े 12 बजते ही अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान एकाएक काले बादलों से पट गया और देखते ही देखते झमाझम बारिश होने लगी। करीब एक घंटे तक चली बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी। हालांकि बारिश के चलते जगह-जगह जलभराव हो गया, जिसके चलते लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी।

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बागपत में बारिश से हुआ जलभराव, लोग परेशान

बड़ौत और बालैनी के अपेक्षा बागपत में हल्की बारिश हुई, लेकिन लोगों को इस बारिश ने ही उमसभरी गर्मी से राहत दिला दी। दोपहर में बारिश होने के बाद देरशाम तक आसमान काले बादलों से पटा रहा। इस बीच बूंदाबांदी भी होती रही। जिससे मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि बारिश से शहर के मुख्य बाजार, कोर्ट रोड, पुराना कस्बा समेत कई स्थानों पर जलभराव और कीचड़ की समस्या बन गई, जिसके चलते लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी। वहीं, सिसाना गांव में दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर हुए जलभराव के कारण वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी。

सामान्य प्रश्न

क्या बागपत में बारिश से जलभराव हुआ?
हाँ, बागपत में मूसलाधार बारिश के कारण जलभराव हुआ, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।
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Nazim Azad

लेखक के बारे में

Nazim Azad

शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।

कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।

उच्च शिक्षा और लक्ष्य
राजनीति और न्यूज कंटेंट आदि विषयों पर नाजिम की गहरी समझ है। राजनीति और सामाजिक मुददों से जुडी उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नाजिम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

विशेषज्ञता
टीम से समन्वय के साथ समय प्रबंधन
डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचारों की पैकजिंग
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