Bagpat News: पुरा महादेव में उमडी शिवभक्तों की भीड़, डीजी पीएसी ने भी किया जलाभिषेक

Bagpat News: बालैनी। पुरा महादेव गांव स्थित ऐतिहासिक भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से शाम तक एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का पूजन कर जलाभिषेक किया। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात रही।

Bagpat News: बालैनी। पुरा महादेव गांव स्थित ऐतिहासिक भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से शाम तक एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का पूजन कर जलाभिषेक किया। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पुरा महादेव मंदिर रात दो बजे से ही श्रद्धालुओं के जयकारो से गूंज उठा। सुबह पांच बजे मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। श्रद्धालुओं ने घंटों इंतेजार के बाद भगवान आशुतोष पर भांग, दूध, धतूरा, शहद चढ़ाकर जलाभिषेक किया। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जयभगवान शर्मा ने बताया कि सुबह से शाम तक करीब एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। वहीं श्रद्धालुओं ने मेला परिसर में लगी दुकानों पर जमकर खरीदारी की। बच्चों ने खेल-खिलौनों की खरीदारी की। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर में पुलिस बल तैनात रहा। आरएएफ और पीएससी भी मोर्चा संभाले रही। वहीं, पुलिस कर्मी सीसीटीवी कैमरों के जरिए मंदिर की निगरानी करते नजर आए। डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय मंदिर में डेरा जमाए रहे और सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लेते रहे。

काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर जलहेरी से हुआ जलाभिषेक बालैनी। ऐतिहासिक पुरामहादेव मंदिर पर प्रशासन द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर गर्भगृह के पूर्वी और दक्षिणी द्वार पर स्टील की जलहेरी लगाई गई है। सावन के पहले सोमवार को इसकी शुरुआत हुई। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं ने गर्भ गृह के बाहर लगी जलहेरी में जल डाला, जो गर्भ गृह में शिवलिंग पर अर्पित हुआ। मंदिर आए श्रद्धालुओं ने गर्भ गृह के बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन किए।

डीजी पीएसी ने किया भगवान आशुतोष का जलाभिषेक बालैनी। सावन के पहले सोमवार को डीजी पीएसी ने मंदिर पहुंचककर भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक किया और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर दिशा-निर्देश दिए।

सावन के पहले सोमवार को ऐतिहासिक पुरामहादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही मंदिर पर उमड़ पड़ी। सुबह 10 बजे डीजी पीएसी आलोक सिंह अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे। जहां मुख्य पुजारी पंडित जयभगवान शर्मा ने पूजा-अर्चना उनसे पूजा-अर्चना कराई। डीजी ने मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था देखी और एसपी सूरज कुमार राय से मंदिर पर आने वाली कांवडियों की भीड़ और अन्य जानकारी हासिल कर मेला सफल बनाने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

एडीजी भानु भास्कर ने जलाभिषेक किया, व्यवस्थाएं परखी बालैनी। सावन के पहले सोमवार को एडीजी ने पुरामहादेव मंदिर पहुंचकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। उन्होंने मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एडीजी ने बेरिकेटिंग, गर्भगृह, सीसीटीवी कैमरों और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओ का निरीक्षण कर दिशा-निर्देश दिए।

सावन के पहले सोमवार को दोपहर में एडीजी भानु भास्कर पुरामहादेव मंदिर पहुंचे। जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। एडीजी ने मंदिर पर लगी बेरिकेटिंग, सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, मंदिर आने-जाने वाले रास्तों का निरीक्षण किया। एडीजी ने कहा कि श्रावणी मेला शुरू होने से पहले सभी तैयारी पूरी कर ली जाए। मंदिर पहुंचने वाले कावंड़ियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एडीजी ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। इस दौरान एसपी सूरज कुमार राय, एएसपी प्रवीण सिंह चौहान, सीओ रोहन चौरसिया, एसडीएम बागपत दिग्विजय सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे।