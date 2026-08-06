Bagpat News: लावारिस मिली बेटियों को डीएम ने दुलारा
Bagpat News: बागपत में हाल ही में दो नवजात बच्चियों को नाली और रेलवे ट्रैक पर फेंका गया था। प्रशासन ने उन्हें नव्या और समायरा नाम दिया। डीएम अस्मिता लाल ने जिला अस्पताल की एसएनसीयू का दौरा किया, ताकि नवजातों की देखभाल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा सके।
Bagpat News: बागपत। पिछले कुछ दिनों में बागपत में एक मासूम बच्ची को जन्म लेते ही नाली में डाल दिया तो दूसरी घटना में नवजात बच्ची को रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में फैंक दिया गया। बुधवार को डीएम ने इन दोनों बेटियों को नाम और पहचान दी। उन्होंने एक बेटी का नाम नव्या, तो दूसरी का समायरा रखा। इस दौरान उन्होंने दोनों बेटियों को खुब दुलार भी दिया। डीएम अस्मिता लाल ने बुधवार को जिला अस्पताल की एसएनसीयू (स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट) का निरीक्षण किया। उन्होंने उपलब्ध उपकरणों, नवजातों के लिए उपलब्ध बेड, संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था, औषधियों की उपलब्धता, चिकित्सकीय निगरानी तथा चिकित्सा प्रोटोकॉल की जानकारी प्राप्त की।
साथ ही चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ से संवाद कर नवजात शिशुओं की देखभाल में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।