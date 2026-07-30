Bagpat News: रिटायर्ड नायब सूबेदार की पत्नी से घर में घुसकर मारपीट का मुकदमा दर्ज
Bagpat News: बालैनी क्षेत्र के घटोली गांव में एक रिटायर्ड नायब सूबेदार की पत्नी नीलम त्यागी पर दबंगों ने हमला किया। उन्हें कपड़े फाड़ने और मारपीट का सामना करना पड़ा। पीड़िता ने न्यायालय का सहारा लिया, जिसके बाद पांच आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bagpat News: बालैनी। बालैनी क्षेत्र के घटोली गांव में दबंगो ने रिटायर्ड नायब सूबेदार के घर में घुसकर उसकी पत्नी के कपड़े फाड़ दिए। विरोध करने पर पत्नी के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। क्षेत्र के घटोली गांव निवासी रिटायर्ड नायब सूबेदार सर्वेश त्यागी की पत्नी नीलम त्यागी ने बताया की 14 जून की शाम उसके पति खेत पर गए हुए थे। तभी गांव के ही पांच दबंग लोग अवैध हथियार और लाठी डंडे लेकर उसके घर में घुस गए। दबंगो ने उसके कपड़े फाड़कर वीडियो बनाने का प्रयास किया,नीलम ने इसका विरोध किया तो दबंगो ने उसके ऊपर लाठी डंडो से हमला कर घायल कर दिया।
शोर शराबा सुनकर पड़ोसियों के आ जाने पर दबंग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़िता ने इसकी शिकायत बालैनी थाने पर की लेकिन सुनवाई ना होने पर पीड़िता न्यायालय की शरण में पहुंच गई। अब न्यायालय के आदेश पर विजय उर्फ अमित, विनीत, अमित, सौरभ और उपदेश शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है
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