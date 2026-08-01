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Bagpat News: बड़ौत से विजेता बनकर लौटी छात्राओं को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: खेकड़ा में बडौत में नृत्य प्रतियोगिता में द्वितीय और नाटक प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली गांधी इंटर कालेज की छात्राओं को सम्मानित किया गया। शिक्षकों ने उनका उत्साहवर्धन किया। नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं।

Bagpat News: बड़ौत से विजेता बनकर लौटी छात्राओं को किया सम्मानित

Bagpat News: खेकड़ा। बडौत में आयोजित कार्यक्रम में नृत्य प्रतियोगिता में द्वितीय व नाटक प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली गांधी इंटर कालेज की छात्राओं को सम्मानित किया गया। शिक्षकों ने उनका हौसला बढाया। नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत बडौत के जनता वैदिक इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इसमें खेकड़ा के गांधी विद्यालय इण्टर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नृत्य प्रतियोगिता में द्वितीय व नाटक प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय में चौधरी चरण सिंह परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाचार्य उमेश कुमार ने छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया।

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शिक्षकों ने उनका उत्साहवर्धन किया गया। शिक्षिका दीपिका, सरीन सैफी, भरतजी गुप्त आदि मौजूद रहे।

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