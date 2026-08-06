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Bagpat News: जर्जर और वीरान हवेली को देखकर दंग रह गए नेता

By Nazim Azad
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत के हिसावदा गांव में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का पुराना मकान खंडहर में तब्दील हो गया है। हवेली में उनके हिस्से में 60 गज जमीन है, जिसमें चार कमरों की हालत दयनीय है। खाप चौधरी और नेताओं ने उनके मकान की स्थिति देखकर उनकी इमानदारी की सराहना की।

Bagpat News: जर्जर और वीरान हवेली को देखकर दंग रह गए नेता

Bagpat News: बागपत। विधायक, सांसद से लेकर जम्मू कश्मीर और बिहार समेत कई राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का हिसावदा गांव में पैतृक मकान है। करीब एक हजार गज की पुरानी हवेली में पूर्व राज्यपाल कभी परिवार के साथ रहा करते थे। हवेली में उनके हिस्से में 60 गज जमीन आती है, जिसमें 4 पुराने कमरे बने हुए है। जिनकी हालत खंडहर से कम नहीं है। बुधवार को पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे खाप चौधरी और नेता पूर्व राज्यपाल के मकान की हालत देखकर दंग रह गए। खाप चौधरियों ने कहा कि इतने बड़े पदों पर रहते हुए भी वे कभी अपने निजी मकान की हालत नहीं सुधार पाए, इससे बड़ी इमानदारी की मिशाल कहां देखने को मिलेगी। हिसावदा गांव का एक ऐसा मोहल्ला है, जिसमें केवल हवेलियां ही हवेलियां है। ये सभी हवेलियां 300 से 370 वर्ष पुरानी है। इन्हीं पुरानी हवेलियों में से एक हवेली पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के परिवारजनों की है। इस हवेली में 10 से अधिक हिस्सेदार है। करीब एक हजार गज की इस पुरानी हवेली में पूर्व राज्यपाल के हिस्से में करीब 60 गज जमीन आती है। जिस पर चार कमरे बने हुए है। इन कमरों की हालत खंडहर के समान है। वर्षों से सत्यपाल मलिक के हिस्से वाले मकान के ताले तक नहीं खुले। हवेली की पहली मंजिल पर बने दो कमरे तो क्षतिग्रस्त होने के कगार पर भी पहुंच चुके है। यह हवेली कभी भी ध्वस्त हो सकती है। हवेली के हालात ऐसे है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। जिन कमरों में कभी सत्यपाल मलिक का जीवन बीता और उनमें अटखेलियां की, उनमें अंधेरा पसरा हुआ है। कमरे बगैर समान के खाली पड़े है। बुधवार को पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे खाप चौधरी और कांग्रेस नेता उनकी पुरानी हवेली को देखकर दंग रह गए। इस दौरान खाप चौधरियों ने कहा कि इससे खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान परिवार में जन्मे सत्यपाल मलिक ने किस सादगी के साथ अपना जीवन जीया। बड़े पदों पर रहते हुए भी उन्होंने केवल किसानों और गरीबों के हितों में काम किया। अपने मकान में एक ईंट तक नहीं लगवाई। इमानदारी की ऐसी मिशाल कहां देखने को मिलेगी।

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उतार-चढ़ाव वाला रहा राजनैतिक कैरियर, कई दलों में रहे थे शामिल

बागपत। बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के हिसावदा गांव के रहने वाले सत्यपाल मलिक ने छात्र जीवन से राजनीति की शुरूआत की थी। सत्यपाल मलिक पिछले करीब 59 साल से राजनीति में सक्रिय रहे। भारतीय क्रांति दल, लोकदल, जनमोर्चा, जनता दल, कांग्रेस के बाद वह 2004 में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए और बागपत सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे इस चुनाव में हार गए थे। बागपत से विधायक, अलीगढ़ से सांसद के अलावा राज्यसभा सदस्य और केंद्र में मंत्री रहे। बोफोर्स घोटाले के बाद राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर कांग्रेस छोड़ दी थी।

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हिसावदा गांव निवासी सत्यपाल मलिक ने मेरठ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान 1965 में छात्र राजनीति में प्रवेश किया था। 1966-67 में सत्यपाल मलिक मेरठ कॉलेज के पहले छात्रसंघ अध्यक्ष चुने गए थे। कुछ वर्ष बाद ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। वर्ष 1974 के विधानसभा चुनाव में सत्यपाल मलिक ने बीकेडी के टिकट पर बागपत सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए। 1975 में लोकदल के गठन के बाद उन्हें अखिल भारतीय महामंत्री नियुक्त किया गया। 1980 में लोकदल के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। इस बीच उनकी लोकदल के नेताओं से खटपट बढ़ गई, जिसके बाद 1984 में मलिक ने कांग्रेस की सदस्यता ली। 1986 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यसभा भेजे गए और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नियुक्त किए गए थे। 1987 में बोफोर्स घोटोले से दुखी होकर राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और जनमोर्चा में शामिल हो गए। 1988 में जनता दल में शामिल हुए और 1991 तक जनता दल के प्रवक्ता और सचिव रहे। 1989 में जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ से सांसद चुने गए। इसके बाद सत्यपाल मलिक वर्ष 2004 में भाजपा में शामिल हुए और बागपत लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 2005-06 में यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष बनाए गए। 2009 में भाजपा किसान मोर्चा के अखिल भारतीय प्रभारी बनाए गए। 2014 में भाजपा के उपाध्यक्ष रहे और चुनावी घोषणापत्र की उपसमिति में कृषि विषयक मुद्दों के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उनकी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका रही। चार अक्तूबर 2017 को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। इसके बाद उन्हें गोवा और जम्मू कश्मीर का राज्यपाल भी बनाया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सत्यपाल मलिक का पैतृक मकान कहां स्थित है?
सत्यपाल मलिक का पैतृक मकान बागपत के हिसावदा गांव में स्थित है।
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Nazim Azad

लेखक के बारे में

Nazim Azad

शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।

कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।

उच्च शिक्षा और लक्ष्य
राजनीति और न्यूज कंटेंट आदि विषयों पर नाजिम की गहरी समझ है। राजनीति और सामाजिक मुददों से जुडी उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नाजिम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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