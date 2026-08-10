Bagpat News: पूर्व प्रधान प्रबंधक ने धरने को दिया समर्थन
Bagpat News: दाहा। दिल्ली देहरादून इकोनामिक कोरीडोर पर गांगनौली के पास कट की मांग को लेकर चल रहा धरना 93 वे दिन भी जारी रहा। वहीं धरने पर उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी
Bagpat News: दाहा। दिल्ली देहरादून इकोनामिक कोरीडोर पर गांगनौली के पास कट की मांग को लेकर चल रहा धरना 93 वे दिन भी जारी रहा। वहीं धरने पर उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ के पूर्व प्रधान प्रबंधक अमेंद्र सिंह पोरस ने पहुंचकर धरने को समर्थन दिया। कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है। सरकार कट देने में लापरवाही न बरते बल्कि क्षेत्र हित देख गंभीरता दिखाए। वे कट की मांग को लेकर क्षेत्र वासियों के साथ आगे की लड़ाई लड़ेंगे। कहा कि एनएचएआई द्वारा सर्विस रोड देना कोई एहसान नहीं है, यह क्षेत्र वासियों का हक है।
इस मौके पर धर्मेंद्र राठी, आजाद राठी, रामकुमार आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।