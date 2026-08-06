Bagpat News: खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना, फसलों में घुसने लगा पानी
Bagpat News: बागपत में लगातार बारिश के कारण यमुना और हिंडन नदी उफान पर हैं। यमुना में 63 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इससे किसानों की फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में हिंडन नदी का जलस्तर भी बढ़ा था, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है।
Bagpat News: बागपत। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से बागपत में यमुना और हिंडन नदी एक बार फिर से उफान पर है। मंगलवार की शाम यमुना नदी में 63 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी आमद होने के साथ ही बागपत में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जिसके चलते यमुना का पानी किसानों की फसलों में घुसने लगा है। वहीं, हिंडन नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। जिससे किसानों की नींद उड़ी हुई है। उन्हें खून पसीने से तैयार फसलों के बर्बाद होने का डर सता रहा है। पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है। जिसके चलते हथनीकुंड बैराज पर क्षमता से अधिक पानी का स्टॉक हो गया है। पानी के स्टॉक को कम करने के लिए यमुना और हिंडन नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। गत दिवस यमुना नदी में शाम के समय 63 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जिसका असर बुधवार को देखने को मिला। बागपत में यमुना नदी ने एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर लिया है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 75 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। पचायरा गेज के अनुसार बुधवार की सुबह यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 209 मीटर के करीब पहुंच गया। जिसके चलते यमुना नदी का पानी गौरीपुर, निवाड़ा, सांकरौद, सुभानपुर, नूरपुर मुजविदा, अब्दुलपुर, काठा, मवीकलां, कोतान, नैथला आदि गांवों के किसानों की फसलों में भरने लगा है। किसानों को फसल के बर्बाद होने का डर सता रहा है।
जलस्तर वृद्धि की जानकारी
सिंचाई विभाग के अवर अभियंता अनिल निमेश ने बताया कि यमुना नदी का जलस्तर अभी और बढ़ेगा। जिसका असर गुरुवार की सुबह देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि बुधवार की सुबह से कम पानी छोड़ा जा रहा है। सुबह आठ बजे 27 हजार और सुबह दस बजे 18 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बताया कि अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं है, फिर भी सर्तकता बरती जा रही है। सभी बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है।
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हिंडन नदी के पानी ने बर्बाद कर दी थी फसल
पिछले दिनों पहाड़ों पर हुई बारिश के चलते हिंडन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। जिसके चलते चौगामा क्षेत्र से लेकर चांदीनगर के सरफाबाद गांव जंगल तक में हिंडन नदी का पानी घुस गया था। जिससे हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई थी। सब्जी और दलहनी फसलों को तो हिंडन की बाढ़ ने बर्बाद ही कर दिया था, जिससे किसानों को मोटा नुकसान पहुंचा था। अब एक बार फिर से हिंडन नहीं का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे किसानों की नींद उड़ चली है.
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंNazim Azad
शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।
कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।
उच्च शिक्षा और लक्ष्य
राजनीति और न्यूज कंटेंट आदि विषयों पर नाजिम की गहरी समझ है। राजनीति और सामाजिक मुददों से जुडी उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नाजिम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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