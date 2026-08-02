Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bagpat News: महिला कर्मचारी ने कॉलेज गेट पर शुरू की भूख हड़ताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

Bagpat News: बड़ौत में जेवी कॉलेज की महिला कर्मचारी पूनम मलिक ने 15 महीने से वेतन न मिलने के कारण भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा सचिव ने उन्हें बहाल करने और बकाया वेतन जारी करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक वेतन नहीं मिला।

Bagpat News: महिला कर्मचारी ने कॉलेज गेट पर शुरू की भूख हड़ताल

Bagpat News: बड़ौत। वेतन नहीं मिलने से परेशान जेवी कॉलेज की महिला कर्मचारी ने शनिवार से कॉलेज गेट के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारी ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया। दरअसल, तीन दिन पहले ही कॉलेज की तृतीय श्रेणी महिला कर्मचारी पूनम मलिक ने 15 माह से वेतन न मिलने से क्षुब्ध होकर कॉलेज में धरना दिया था। अब पूर्व निर्धारित घोषणा के तहत वेतन न मिलने पर उन्होंने शनिवार को कॉलेज के बाहरी गेट पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनका आरोप है कि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा सचिव द्वारा बहाल किए जाने और रुका हुआ पूरा वेतन जारी करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद कॉलेज प्रशासन आदेशों का पालन नहीं कर रहा है।

बताया कि पूनम मलिक करीब डेढ़ वर्ष से निलंबित चल रही थीं। इसके बाद 30 मई को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा सचिव ने उन्हें बहाल करते हुए निलंबन अवधि का नियमानुसार पूरा वेतन देने के निर्देश भी कॉलेज प्रशासन को जारी किए थे। इसके बावजूद आज तक उनका बकाया वेतन जारी नहीं किया गया। वहीं प्रबंध समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह का कहना है कि पूनम मलिक द्वारा अभी तक कॉलेज के अभिलेख और पैसे नहीं लौटाए गए हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bagpat Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।