Bagpat News: महिला कर्मचारी ने कॉलेज गेट पर शुरू की भूख हड़ताल

Bagpat News: महिला कर्मचारी ने कॉलेज गेट पर शुरू की भूख हड़ताल
Bagpat News: बड़ौत में जेवी कॉलेज की महिला कर्मचारी पूनम मलिक ने 15 महीने से वेतन न मिलने के कारण भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा सचिव ने उन्हें बहाल करने और बकाया वेतन जारी करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक वेतन नहीं मिला।
Bagpat News: बड़ौत। वेतन नहीं मिलने से परेशान जेवी कॉलेज की महिला कर्मचारी ने शनिवार से कॉलेज गेट के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारी ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया। दरअसल, तीन दिन पहले ही कॉलेज की तृतीय श्रेणी महिला कर्मचारी पूनम मलिक ने 15 माह से वेतन न मिलने से क्षुब्ध होकर कॉलेज में धरना दिया था। अब पूर्व निर्धारित घोषणा के तहत वेतन न मिलने पर उन्होंने शनिवार को कॉलेज के बाहरी गेट पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनका आरोप है कि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा सचिव द्वारा बहाल किए जाने और रुका हुआ पूरा वेतन जारी करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद कॉलेज प्रशासन आदेशों का पालन नहीं कर रहा है।
बताया कि पूनम मलिक करीब डेढ़ वर्ष से निलंबित चल रही थीं। इसके बाद 30 मई को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा सचिव ने उन्हें बहाल करते हुए निलंबन अवधि का नियमानुसार पूरा वेतन देने के निर्देश भी कॉलेज प्रशासन को जारी किए थे। इसके बावजूद आज तक उनका बकाया वेतन जारी नहीं किया गया। वहीं प्रबंध समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह का कहना है कि पूनम मलिक द्वारा अभी तक कॉलेज के अभिलेख और पैसे नहीं लौटाए गए हैं।
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