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Bagpat News: बागपत : वाहन की टक्कर से किसान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर काली सिंह मंदिर के पास ईख बांधने जा रहे किसान को एक अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। घटना में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अज्ञात वाहन का पता लगाने में जुट गई है।

बागपत : वाहन की टक्कर से किसान की मौत
बागपत : वाहन की टक्कर से किसान की मौत

Bagpat News: बागपत में बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर बामनौली के काली सिंह मंदिर के पास ईख बांधने जा रहे किसान को वाहन ने कुचल दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के भतीजे ने घटना की पुलिस को सूचना दी। बामनौली गांव निवासी योगेश कुमार ने बताया कि उसके चाचा जोगा उर्फ जोगराज पुत्र आशाराम 60 वर्ष घर से सुबह छह बजे ईख बांधने के लिए गए थे। जब वह बड़ौत बुढ़ाना मार्ग पर काली सिंह मंदिर के पास पहुंचे तो किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारकर कुचल दिया। जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

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पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी। दोघट थानाध्यक्ष केवल सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जायेगा।

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