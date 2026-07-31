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Bagpat News: अज्ञात वाहन की टक्कर से किसान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: दाहा में बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर काली सिंह मंदिर के पास एक किसान को अनजान वाहन ने टक्कर मारकर कुचल दिया। किसान जोगा उर्फ जोगराज की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक का भतीजा योगेश कुमार ने घटना की सूचना दी। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।

Bagpat News: अज्ञात वाहन की टक्कर से किसान की मौत

Bagpat News: दाहा। बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर बामनौली के काली सिंह मंदिर के पास ईख बांधने जा रहे किसान को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर कुचल दिया। जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के भतीजे ने घटना की पुलिस को सूचना दी। बामनौली गांव निवासी योगेश कुमार ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि उसके चाचा जोगा उर्फ जोगराज पुत्र आशाराम 60 वर्ष घर सुबह 6 बजे ईख बांधने के लिए गए थे। जब वह बड़ौत बुढ़ाना मार्ग पर काली सिंह मंदिर के पास पहुंचे तो किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारकर कुचल दिया।

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जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी। मृतक किसान के परिवार में बडा बेटा प्रदीप, सोनू, अंकित, पत्नी मुनेश देवी है। प्रदीप सोनु हरियाणा के कुंडली मे प्राइवेट नौकरी करते है। वहीं इस संबंध में दोघट थानाध्यक्ष केवल सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जायेगा।

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