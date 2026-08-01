Bagpat News: किसान ने खेत में कीटनाशक पीकर दे दी जान

Bagpat News: बागपत। बामनौली गांव में खेत पर गए किसान ने कीटनाशक का सेवन कर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि किसान काफी दिनों से तनाव में चल रहा था। दो दिन पहले परिजनों के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसान ने आत्महत्या क्यों की, इसका पता लगाया जा रहा है। बामनौली गांव निवासी ऋतिक पुत्र त्रिवेंद्र तोमर ने दोघट थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उसके चाचा शिवेंद्र तोमर 48 वर्ष पुत्र निरंकार गुरुवार सुबह घर से खेत पर गन्ना बंधाई व दवाई का छिड़काव करने गए थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद उन्हें तलाशा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद दोघट थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने ग्रामीणों के साथ खेतों में किसान की खोजबीन शुरू की। देर रात करीब डेढ़ बजे शिवेंद्र तोमर की बाइक रास्ते के पास खड़ी मिली। आसपास खोजबीन शुरू कराई गई तो रामफूल के नलकूप के पास शिवेंद्र का शव पड़ा मिला। मृतक के शव के पास कीटनाशक दवाओं की शीशी व रैपर पड़े मिले। शरीर भी नीला पड़ा हुआ था। प्रथम दृष्टा ऐसा लग रहा है कि शिवेंद्र ने कीटनाशक दवाओं का सेवन कर आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। वहीं, परिजनों का कहना है कि शिवेंद्र की किसी बात को लेकर काफी दिनों से तनाव में था। तनाव के चलते ही उसने यह कदम उठाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।