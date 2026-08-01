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Bagpat News: किसान ने खेत में कीटनाशक पीकर दे दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत के बामनौली गांव में एक किसान ने कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली। किसान पिछले कुछ दिनों से तनाव में था और परिजनों के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Bagpat News: किसान ने खेत में कीटनाशक पीकर दे दी जान

Bagpat News: बागपत। बामनौली गांव में खेत पर गए किसान ने कीटनाशक का सेवन कर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि किसान काफी दिनों से तनाव में चल रहा था। दो दिन पहले परिजनों के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसान ने आत्महत्या क्यों की, इसका पता लगाया जा रहा है। बामनौली गांव निवासी ऋतिक पुत्र त्रिवेंद्र तोमर ने दोघट थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उसके चाचा शिवेंद्र तोमर 48 वर्ष पुत्र निरंकार गुरुवार सुबह घर से खेत पर गन्ना बंधाई व दवाई का छिड़काव करने गए थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद उन्हें तलाशा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद दोघट थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने ग्रामीणों के साथ खेतों में किसान की खोजबीन शुरू की। देर रात करीब डेढ़ बजे शिवेंद्र तोमर की बाइक रास्ते के पास खड़ी मिली। आसपास खोजबीन शुरू कराई गई तो रामफूल के नलकूप के पास शिवेंद्र का शव पड़ा मिला। मृतक के शव के पास कीटनाशक दवाओं की शीशी व रैपर पड़े मिले। शरीर भी नीला पड़ा हुआ था। प्रथम दृष्टा ऐसा लग रहा है कि शिवेंद्र ने कीटनाशक दवाओं का सेवन कर आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। वहीं, परिजनों का कहना है कि शिवेंद्र की किसी बात को लेकर काफी दिनों से तनाव में था। तनाव के चलते ही उसने यह कदम उठाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

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किसान का पारिवारिक जीवन

थाना प्रभारी दोघट केवल सिंह ने बताया कि शिवेंद्र अपने बड़े भाई सेवानिवृत्त फौजी त्रिवेंद्र के पास रहता था। खेतीबाड़ी करने के साथ ही वह बाजार में वाईफाई लगाने की दुकान भी करता था। मृतक का तीसरा भाई रुपेंद्र तोमर उर्फ बिट्टू भी खेतीबाड़ी करता है। सेवानिवृत्त फौजी त्रिवेंद्र तोमर दिल्ली में डीटीसी में नौकरी करता है।

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पिता के साथ कहासुनी

ग्रामीणों ने बताया कि किसान शिवेंद्र तोमर और सेवानिवृत्त फौजी त्रिवेंद्र एकसाथ रहते हैं, जबकि छोटा भाई रुपेंद्र तोमर पिता के साथ रहता है। बताया कि दो दिन पहले घेर से निकल रहे रास्ते की चौड़ाई बढ़ाने के लिए शिवेंद्र की पिता के साथ कहासुनी हुई थी। वह रास्ते की दो फुट चौड़ाई बढ़वाना चाहता था। वहीं, कुछ ग्रामीणों का कहना है कि त्रिवेंद्र का पिता घेर और जमीन छोटे बेटे के नाम करना चाहता है, जिसके चलते शिवेंद्र परेशान था। इसी वजह से उसने आत्महत्या की है।

सामान्य प्रश्न

किसान ने क्यों आत्महत्या की?
किसान शिवेंद्र तोमर लंबे समय से तनाव में था और परिजनों के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था।
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