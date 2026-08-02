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Bagpat News: दहशत : सांप बार-बार कर रहा हमला, युवती को तीसरी बार डसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत के बिनौली गांव में एक परिवार पर लगातार सांपों के हमलों का खतरा है। एक युवती को तीसरी बार सांप ने डस लिया, जबकि उसके भाई को पिछले एक महीने में चार बार। परिवार ने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। घरेलू बीमारी की वजह से परिवार के सदस्य भयभीत हैं और घर के भीतर जाने से डर रहे हैं।

Bagpat News: दहशत : सांप बार-बार कर रहा हमला, युवती को तीसरी बार डसा

Bagpat News: बागपत। बिनौली गांव में एक ही परिवार पर लगातार सांप के हमलों से दहशत का माहौल है। रविवार को घर में काम कर रही इस परिवार की युवती को तीसरी बार सांप ने डस लिया। परिजन उसे बिनौली सीएचसी ले गए, जहां से मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि एक माह में युवती के भाई को भी चार बार सांप डस चुका है। बिनौली निवासी विनोद वाल्मीकि की बेटी खुशी घर के अंदर काम कर रही थी। इसी दौरान घर में मौजूद सांप ने उसके पैर में डस लिया। खुशी की चीख सुनकर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।

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चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि 22 जुलाई को भी खुशी को सांप ने डस लिया था। परिवार का कहना है कि खुशी के भाई राजा को भी पिछले एक माह में चार बार सांप डस चुका है। हर बार सांप को ढूंढा जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद परिवार के सदस्य भयभीत हैं और घर के भीतर जाने तक से डरने लगे हैं। पीड़ित परिवार ने वन विभाग और संबंधित अधिकारियों से घर के आसपास घूम रहे सांप को पकड़ने की मांग की है। वहीं, सीएचसी प्रभारी डॉ. अमित गुप्ता ने बताया कि प्राथमिक जांच के आधार पर सांप जहरीला नहीं है। उन्होंने बताया कि घर के पास खाली पड़े मकान में गंदगी और झाड़ियां होने, सामने तालाब होने के कारण सांप निकलना सामान्य बात है।

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