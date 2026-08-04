Bagpat News: प्लॉट के विवाद में खूनी टकराव, दो भाइयों समेत पांच लोग घायल
Bagpat News: बागपत के नैथला गांव में प्लॉट के गेट को तोड़ने के विरोध में एक परिवार ने दो भाइयों पर हमला किया। घायल भाइयों को सीएचसी से जिला अस्पताल भेजा गया। दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Bagpat News: बागपत। बागपत कोतवाली क्षेत्र के नैथला गांव में प्लॉट का गेट तोड़ने का विरोध करने पर सोमवार की सुबह राहुल और उसके भाई रूपेश पर ताऊ के परिवार ने हमला कर दिया। इसमें घायल राहुल और रूपेश का सीएचसी में उपचार कराया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं, दूसरे पक्ष ने भी दोनों भाइयों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। नैथला गांव निवासी राहुल और रूपेश ने बताया कि ताऊ के मकान के बराबर में उनका प्लॉट है। आरोप लगाया कि रविवार को ताऊ के परिवार ने प्लॉट का गेट तोड़ दिया और सबमर्सिबल में भी तोड़फोड़ की।
सोमवार की सुबह उन्होंने राजमिस्त्री बुलाकर गेट ठीक कराने का प्रयास किया, तो गाली-गलौज कर उसे भगा दिया। इसके बाद दोनों ने ताऊ के घर के बाहर जाकर विरोध किया, तो उन पर फरसे, लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया। जिसमें वे दोनों घायल हो गए। वहीं, दूसरे पक्ष ने भी दोनों भाईयों पर हमला करने का आरोप लगाया है। जिसमें तीन लोगों को चोट आई। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि घटना की तहरीर मिल गई है। घायलों को अस्पताल में उपचार दिलवाया जा रहा है। जो भी पक्ष दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।