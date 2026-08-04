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Bagpat News: प्लॉट के विवाद में खूनी टकराव, दो भाइयों समेत पांच लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत के नैथला गांव में प्लॉट के गेट को तोड़ने के विरोध में एक परिवार ने दो भाइयों पर हमला किया। घायल भाइयों को सीएचसी से जिला अस्पताल भेजा गया। दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Bagpat News: प्लॉट के विवाद में खूनी टकराव, दो भाइयों समेत पांच लोग घायल

Bagpat News: बागपत। बागपत कोतवाली क्षेत्र के नैथला गांव में प्लॉट का गेट तोड़ने का विरोध करने पर सोमवार की सुबह राहुल और उसके भाई रूपेश पर ताऊ के परिवार ने हमला कर दिया। इसमें घायल राहुल और रूपेश का सीएचसी में उपचार कराया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं, दूसरे पक्ष ने भी दोनों भाइयों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। नैथला गांव निवासी राहुल और रूपेश ने बताया कि ताऊ के मकान के बराबर में उनका प्लॉट है। आरोप लगाया कि रविवार को ताऊ के परिवार ने प्लॉट का गेट तोड़ दिया और सबमर्सिबल में भी तोड़फोड़ की।

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सोमवार की सुबह उन्होंने राजमिस्त्री बुलाकर गेट ठीक कराने का प्रयास किया, तो गाली-गलौज कर उसे भगा दिया। इसके बाद दोनों ने ताऊ के घर के बाहर जाकर विरोध किया, तो उन पर फरसे, लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया। जिसमें वे दोनों घायल हो गए। वहीं, दूसरे पक्ष ने भी दोनों भाईयों पर हमला करने का आरोप लगाया है। जिसमें तीन लोगों को चोट आई। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि घटना की तहरीर मिल गई है। घायलों को अस्पताल में उपचार दिलवाया जा रहा है। जो भी पक्ष दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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