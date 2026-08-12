Bagpat News: कांवड़ियों को पौधे बांट डीएम ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
Bagpat News: बालैनी में कांवड़ियों को डीएम अस्मिता लाल ने पौधे वितरित किए। एक कांवड़िया मोहित को सांप ने काट लिया और उसे मेरठ रेफर किया गया। मेले में स्वास्थ्य विभाग ने चार हजार से ज्यादा मरीजों का उपचार किया। एक घायल कांवड़िया ने जलाभिषेक करके अपने संकल्प को पूरा किया।
Bagpat News: बालैनी। पुरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंचे कांवड़ियों को डीएम अस्मिता लाल ने पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कांवड़ियों से पौधों को अपने घर या गांव में रोपित कर उनकी देखभाल करने की अपील की। डीएम ने कहा कि धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। पौधे पाकर कांवड़ियों ने भी इस पहल की सराहना की। सोते समय कांवड़िये को सांप ने डसा, मेरठ रेफर
कांवड़िये के साथ हादसा
बालैनी। शामली निवासी 17 वर्षीय कांवड़िया मोहित पुरा महादेव मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए आया था। मंगलवार सुबह बुढ़सैनी मार्ग पर सोते समय सांप ने उसके हाथ में काट लिया। सांप के काटे जाने से हड़कम्प मच गया। साथी कांवड़िये उसे तत्काल पुरा पीएचसी लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने एंटी स्नेक वेनम देने के बाद उपचार किया, जिससे उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ। इसके बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए मेरठ रेफर कर दिया। अधिकारी सभी कांवड़ियों से बड़ी घास, झाड़ से दूर रहने की अपील करते नजर आए।
स्वास्थ्य शिविर में उपचार
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मेले में चार हजार से अधिक मरीजों को मिला उपचार
बालैनी। पुरा महादेव मंदिर मेले के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए शिविरों में चार हजार से अधिक मरीजों का उपचार किया गया। डिप्टी सीएमओ डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि मेले के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार मुस्तैद रहीं। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार के साथ आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। गंभीर मरीजों को जरूरत के अनुसार उच्च चिकित्सा केंद्रों के लिए रेफर किया गया।
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आस्था: घायल कांवड़िये ने पुरा महादेव पहुंचकर किया जलाभिषेक
बालैनी। आस्था और संकल्प के आगे हादसे का दर्द भी छोटा पड़ गया। हरिद्वार जनपद के बहादराबाद निवासी कांवड़िया नेत्रपाल हरिद्वार से गंगाजल लेकर पुरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए निकले थे। मंगलौर के पास रास्ते में उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने कांवड़ यात्रा नहीं रोकी और घायल अवस्था में ही गंगाजल लेकर पुरा महादेव मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचने के बाद नेत्रपाल ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। जलाभिषेक के बाद उन्होंने पुरा पीएचसी पहुंचकर अपना उपचार कराया। घायल होने के बावजूद कांवड़ यात्रा पूरी करने वाले नेत्रपाल की आस्था और संकल्प को देखकर साथी कांवड़ियों ने उनकी हौसला अफजाई की।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंNazim Azad
शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।
कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।
उच्च शिक्षा और लक्ष्य
राजनीति और न्यूज कंटेंट आदि विषयों पर नाजिम की गहरी समझ है। राजनीति और सामाजिक मुददों से जुडी उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नाजिम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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