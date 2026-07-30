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Bagpat News: कांवड़ यात्रा: हाईवे पर बंद किए गए सभी अवैध कट, पुलिस तैनात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हाईवे और ईपीई के अवैध कट बंद कर दिए गए हैं, और प्वाइंट पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी। सावन की शुरूआत के साथ, भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बिजली विभाग ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उपाय किए हैं।

Bagpat News: कांवड़ यात्रा: हाईवे पर बंद किए गए सभी अवैध कट, पुलिस तैनात

Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पुलिस विभाग की तरफ से अब हाईवे और ईपीई के अवैध कट बंद कर दिए गए। इसके साथ ही हाईवे से लेकर बनाए गए प्वाइंट पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इन प्वाइटों पर 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके साथ ही रूट डायवर्जन में रोडवेज-प्राइवेट बस, डंपर, ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली व सभी तरह के मालवाहक वाहन बंद रहेंगे। आज से सावन की शुरूआत हो गई है। प्रत्येक सोमवार के अलावा 11 अगस्त को शिवरात्रि पर भी भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। हजारों शिवभक्त हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री से कांवड़ लाकर अपने निकटतम मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन सुरक्षा संबंधी सभी उपाय करने में लगा है। दिल्ली-सहारनपुर, बागपत-मेरठ, बागपत-सोनीपत, बड़ौत-मेरठ, बड़ौत-मुजफ्फरनगर हाइवे के साथ ही ईपीई के अवैध कट बंद करा दिए। वहीं अवैध कटों पर पुलिस तैनात कर दी है。

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एचटी लाइन के नीचे लग रहे गार्डिंग वायर

सावन माह में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बिजली विभाग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। विभाग ने प्रमुख शिव मंदिरों और कांवड़ यात्रा मार्गों को चिह्नित कर जर्जर तारों को बदलने और लाइनों की गार्डिंग की व्यवस्था शुरू कर दी है। पोल, डबल पोल तथा स्टे वायर पर पॉलिथीन या इंसुलेटेड टेप से खंभों को कवर करने के साथ ही मार्गों पर ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग कराई जा रही है।

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कोट

कांवड़ यात्रा को लेकर हाईवे पर बने अवैध कट के साथ कुछ अन्य कटों को भी बंद किया गया है। इससे कांवड़ियों की लेन में वाहन न आने पाए। इसके साथ ही यातायात पुलिस बनाए गए बैरियर पर मौजूद है। -सूरज कुमार राय, एसपी बागपत

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस की क्या तैयारी है?
पुलिस प्रशासन ने हाईवे और ईपीई के अवैध कट बंद कर दिए हैं और प्वाइंट पर 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा।
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