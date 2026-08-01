Bagpat News: कांवड़ मेला: अधिकारियों के सीटी बजाते ही अलर्ट होंगे पुलिस कर्मी

Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार पुलिसिंग कुछ अलग अंदाज में नजर आएगी। पुलिस अधिकरी सीटी, लाठी, रेनकोट और टार्च लेकर ड्यूटी करते नजर आएंगे, जबकि पुलिस कर्मी बॉडी प्रोटेक्टर जैकेट, हेलमेट और फीता लेकर ड्यूटी करेंगे। सीटी मदद बुलाने और अलर्ट करने के लिए होगी, जबकि फीता लेकर डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई नापी जाएगी। बारिश में पुलिस ड्यूटी प्वाइंट न छोड़े, इसके लिए रेनकोट साथ रखने का आदेश दिया गया है। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि कांवड़ यात्रा में सभी पुलिसकर्मियों को अपने पास सीटी, लाठी और टार्च रखने का आदेश दिया गया है। खासतौर पर कांवड़ मार्ग और पुरा महादेव मेला स्थल के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

एसपी ने बताया कि यह इसलिए किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति के लिए तुरंत अलर्ट किया जा सके। हथियार के लिए इसलिए भी मनाही है, ताकि कोई विवाद की स्थिति न बने। वहीं, इस बार 10 फीट ऊंचाई और 12 फीट चौड़ाई वाले डीजे ही आगे जाएंगे। डाक कांवड़ को हादसों से बचाने के लिए आदेश दिया गया है।इसके अलावा ज्यादा ऊंची बनाई गई कांवड़ भी रोकी जाएंगी। मौके पर ही बातचीत कर कांवड़ और डीजे की ऊंचाई-चौड़ाई मापने के लिए हर पुलिस टीम को अपने साथ बड़े फीते रखने का आदेश मिला है। इतना ही नहीं बारिश के कारण पुलिस कर्मी ड्यूटी स्थल न छोड़े, इसलिए उन्हें रेनकोट और छतरी रखने के लिए निर्देशित किया गया है। एसपी का कहना है कि अधिकारी पुलिस कर्मियों के ड्यूटी प्वाइंट चेक करेंगे। लापरवाही बरतने वालों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा और पुरा महादेव मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए ये सभी कयावद की जा रही है।