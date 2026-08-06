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Bagpat News: जौहडी में ट्रांसफर फुंकने से सैंकडो घरों की बिजली गुल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: जौहड़ी गांव के ईदगाह के पास 250 केवीए का विद्युत ट्रांसफार्मर पिछले दो दिनों से खराब है, जिसके कारण आधे गांव में बिजली ठप है। भीषण गर्मी में लगभग 140 घरों के लोग प्रभावित हैं। ट्रांसफार्मर बदलने की सूचना बिजली विभाग को दी गई थी, और एसएसओ ने नए ट्रांसफार्मर की जल्द स्थापना का आश्वासन दिया।

Bagpat News: जौहडी में ट्रांसफर फुंकने से सैंकडो घरों की बिजली गुल

Bagpat News: बिनौली। क्षेत्र के जौहड़ी गांव में ईदगाह के पास लगा 250 केवीए का विद्युत ट्रांसफार्मर पिछले दो दिनों से खराब है। इसके कारण आधे गांव की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। भीषण गर्मी में करीब 140 घरों के लोग बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण सोमपाल, जाकिर वकील, सुखपाल, महिपाल, नरेंद्र, मांगे और बाबू ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना बिजली विभाग को तुरंत दे दी गई थी। हालांकि, दो दिन बीत जाने के बाद भी इसे बदला नहीं गया है। बिजली न होने से पेयजल की समस्या भी गंभीर हो गई है। घरों में लगे पानी के पंप बंद पड़े हैं, जिससे लोगों के साथ-साथ पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है।

इस संबंध में जौहड़ी के एसएसओ विकास श्रीवास्तव ने बताया कि खराब ट्रांसफार्मर को उतरवाकर बदलने के लिए भेजा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नया ट्रांसफार्मर आते ही लगवाकर विद्युत आपूर्ति चालू करा दी जाएगी।

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