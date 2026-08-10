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Bagpat News: डीएम ने किया श्रावणी मेले का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बालैनी में ऐतिहासिक पुरामहादेव मंदिर पर श्रावणी मेले के पहले दिन, डीएम अस्मिता लाल ने तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने गर्भ गृह, सुरक्षा व्यवस्था और बेरिकेटिंग की जांच की। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए और प्रशासन का पूरा सहयोग मिलना चाहिए।

Bagpat News: डीएम ने किया श्रावणी मेले का निरीक्षण

Bagpat News: बालैनी। ऐतिहासिक पुरामहादेव मंदिर पर शुरू हुए श्रावणी मेले के पहले दिन डीएम अस्मिता लाल ने मंदिर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। डीएम ने गर्भ गृह, सुरक्षा व्यवस्था, बेरिकेटिंग आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। कहा कि मेले के दौरान कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिये। मंदिर आये सभी कांवड़ियों को प्रशासन का पूरा सहयोग मिलना चाहिये।

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