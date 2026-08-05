Bagpat News: डीएम के प्रस्ताव पर भी अटका सहकारी समिति का निर्माण

Bagpat News: बड़ौत। मुलसम गांव में प्रस्तावित बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति के गोदाम व कार्यालय निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। मंगलवार को शासन के निर्देश पर मेरठ से पहुंचे सहकारिता एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने चिन्हित भूमि की पैमाइश कर ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों ने अधिकारियों को सार्वजनिक सूचना बोर्ड दिखाते हुए बताया कि डीएम बागपत के प्रस्ताव के आधार पर भूमि गत 27 फरवरी को सहकारिता विभाग के नाम हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके बावजूद कुछ अधिकारियों पर निर्माण स्थल बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने मांग की कि शासन के आदेश के अनुसार मुल्सम की चिन्हित भूमि पर ही सहकारी समिति का निर्माण कराया जाए। चेतावनी दी कि अन्यत्र निर्माण होने पर आंदोलन किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान एआर कॉपरेटिव श्रद्धा अनंग, डीआर मेरठ मंडल विकास कुमार, नायब तहसीलदार, लेखपाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एआर कॉपरेटिव श्रद्धा अनंग का कहना था कि कोर्ट के आदेश के बाद ही मुलसम में समिति गोदाम निर्माण को मुआयना किया गया हैं。