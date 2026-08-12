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Bagpat News: रातभर बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर दौड़ी डाक कांवड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर हरिद्वार से गंगाजल लेकर डाक कांवड़ियों का आवागमन बड़ौत-बुढ़ाना कांवड़ मार्ग पर रातभर जारी रहा। पुलिस ने वाहन सवार कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डायवर्जन रूट पर तैनाती की। कई डाक कांवड़ियों ने नियमों का उल्लंघन किया, जिसके फलस्वरूप चालान भी किए गए।

Bagpat News: रातभर बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर दौड़ी डाक कांवड़

Bagpat News: दाहा। बड़ौत-बुढ़ाना कांवड़ मार्ग पर सोमवार रात महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर डाक कांवड़ियों का आवागमन रातभर जारी रहा। डाक कांवड़िये डीजे की धुन पर दौड़ते हुए अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। मार्ग पर डाक कांवड़ को देखने के लिए जगह-जगह लोगों की भीड़ भी लगी रही। हरिद्वार से आ रहे डाक कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुसार चौराहे पर डायवर्ट रूट पर एसडीएम बड़ौत बालकृष्ण सिंह और सीओ बड़ौत अंशु जैन के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। दोघट थानाध्यक्ष केवल सिंह पुलिस टीम के साथ डाक कांवड़ियों को सुरक्षित तरीके से मार्ग से निकालने में जुटे रहे।

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दिल्ली,हरियाणा, राजस्थान और पंजाब सहित अन्य प्रदेशों के कांवड़िये गाड़ियों और बाइकों के साथ तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। तथा कुछ कावड़ियों के जत्थे बार-बार पुलिस से बड़ौत की तरफ से जाने की जिद करते रहे। लेकिन पुलिस बल ने बराल मार्ग डाक कांवड़ के बड़े वाहनों को निकाला जबकि डाक में दोड़ रहे बाइक सवार कांवड़िये सीधे बड़ौत निकलते रहे। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर डाक कांवड़ के वाहनों की निगरानी की। वाहनों के ऊपर बैठे कांवड़ियों को नीचे उतारकर अंदर बैठाया गया। वहीं, जिन वाहनों की नंबर प्लेट कपड़े से ढकी हुई थी, पुलिस ने कपड़ा हटवाकर उन्हें आगे रवाना किया। मार्ग पर दोघट पुलिस लगातार गश्त करती रही। पुसार चौराहे पर पुलिस बल डाक कांवड़ियों को डायवर्ट रूट से निकालने में लगा रहा। वहीं, दाहा-बरनावा मार्ग से पैदल आने वाले कांवड़िये भी पुरा महादेव मंदिर की ओर जाते रहे। दोघट थानाध्यक्ष केवल सिंह ने बताया कि रातभर डाक कांवड़ का आवागमन जारी रहा। पुलिस ने वाहनों के ऊपर बैठे कांवड़ियों को नीचे उतारकर अंदर बैठाकर रवाना किया, ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित तरीके से पूरी हो सके। इस दौरान पुलिस ने नियमों का उलंघन करने पर एक थार समेत कई वाहनों के चालान किए।

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