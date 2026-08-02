Bagpat News: सावन का पहला सोमवार आज, गूंजेंगे भोले बाबा के जयकारे

Bagpat News: बड़ौत। सावन माह का पहला सोमवार आज है। इसको लेकर जिलेभर के शिवालयों में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मंदिर समितियों और श्रद्धालुओं द्वारा मंदिरों की साफ-सफाई, रंग-रोगन, आकर्षक सजावट और विद्युत रोशनी का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जलाभिषेक को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। दरअसल, सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवभक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रमुख शिव मंदिरों में फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से आकर्षक सजावट की जा रही है। मंदिर परिसरों के साथ-साथ आने-जाने वाले मार्गों को भी संवारने का कार्य जारी है।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, बैरिकेडिंग, कतारबद्ध दर्शन और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना का सिलसिला शुरू होगा। श्रद्धालु बेलपत्र, धतूरा, दूध, गंगाजल और अन्य पूजन सामग्री के साथ शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। श्री नीलकंठ महादेव प्राचीन मंदिर, ठाकुरदारा मंदिर, पंचवटी मंदिर, पंचमुखी मंदिर, रेलवे स्टेशन मंदिर समेत अन्य सभी मंदिरों में व्यवस्था चाक चौबन्ध कर सजावट भी पूरी कर ली गई है। शिवलिंग का भी सुंदर श्रृंगार किया गया है। वहीं, पुरा महादेव के भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में लाखों की संख्या में शिवभक्त जलाभिषेक करने के लिए पहुंचेंगे, जिसके चलते पुलिस कर्मियों की ड्यूटी मंदिर परिसर में लगा दी गई है। श्रीनीलकंठ महादेव प्राचीन मंदिर के पुरोहित आचार्य अनुज शास्त्री का कहना है कि पहले सोमवार को भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।