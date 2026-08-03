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Bagpat News: बागपत : सावन के पहले सोमवार को डीजी पीएसी ने किया पुरामहादेव में जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत के पुरामहादेव मंदिर पर सावन के पहले सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। डीजी पीएसी आलोक सिंह ने जलाभिषेक किया। सुबह 3 बजे से श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ, और 11 बजे तक 30,000 शिवभक्तों ने अभिषेक किया। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था।

बागपत : सावन के पहले सोमवार को डीजी पीएसी ने किया पुरामहादेव में जलाभिषेक
बागपत : सावन के पहले सोमवार को डीजी पीएसी ने किया पुरामहादेव में जलाभिषेक

Bagpat News: बागपत। पुरामहादेव मंदिर पर सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर पर उमड़ पड़ी। डीजी पीएसी आलोक सिंह ने भी मंदिर पहुंचकर भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक किया। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सावन के पहले सोमवार को ऐतिहासिक पुरामहादेव मंदिर पर सुबह 3 बजे से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने लंबी-लंबी लाइनों में लगकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। सुबह 10 बजे डीजी पीएसी आलोक सिंह अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे जहां मुख्य पुजारी पंडित जयभगवान शर्मा ने पूजा अर्चना कराकर जलाभिषेक कराया। इस दौरान एसपी सूरज कुमार राय, एएसपी प्रवीण सिंह चौहान मौजूद रहे।

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पंडित जयभगवान शर्मा ने बताया कि सुबह 11 बजे तक 30 हजार से अधिक शिवभक्त भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक कर चुके हैं।

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