Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bagpat News: सावन का हुआ आगाज, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

Bagpat News: बागपत में श्रावण मास के पहले दिन श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भक्तों ने गंगाजल, पंचामृत, और अन्य सामग्री से पूजा की। मंदिरों में भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था थी। लंबे इंतज़ार के बाद, हजारों भक्तों ने भगवान आशुतोष पर जल अर्पित कर सुख-शांति की मन्नतें मांगी।

Bagpat News: सावन का हुआ आगाज, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे शिवालय

Bagpat News: बागपत। श्रावण मास के पहले दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिवमंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने गंगाजल के साथ ही पंचामृत, भांग धतूरे आदि से भगवान शिव का पूजन किया। पुरा महादेव मंदिर पर दिनभर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्रावण मास शुरू हो गया है। पहले दिन सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक करने को शिवमंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। पुरा महादेव के भगवान परशुरामेश्वर मंदिर में तो सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिखाई देने लगी थी। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक कर परिवार में सुख शांति की मन्नतें मांगी।

ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: श्रावण मास के पहले दिन शिवालयों में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर पर पुलिस बल तैनात रहा। मंदिर आये श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रांगण में भजनों पर नृत्य भी किया।मुख्य पुजारी पंडित जयभगवान शर्मा ने बताया की शाम तक हजारों श्रद्धालु भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक कर चुके है। यहां दिनभर श्रद्धालु जलाभिषेक को पहुंचते रहे। शहर के चमरावल रोड स्थित शिव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दुग्ध, दही, शहद, घी, पंचामृत आदि से अभिषेक किया। अमीनगर सराय क्षेत्र में श्रावण माह शुरू होते ही शिवालय भगवान महादेव के जयकारों से गूंज उठे। मंदिरों में पूजा अर्चना करने वालों का तांता लगा रहा। शिव भक्तों ने भगवान भोले नाथ की पूजा-अर्चना कर जल अर्पित किया। भगवान आशुतोष का रुद्राभिषेक किया। शिव भक्तों ने मंदिर में महादेव की स्तुति कर मंगल आरती की। पुरा महादेव समेत कई शिवालयों पर तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी तैनात रही।

ये भी पढ़ें:Farrukhabad Kannauj News: सावन के पहले दिन शिवालयों में कतार.. भोर से ही गूंजी भोले की जयकार
ये भी पढ़ें:हर हर बम बम के जयघोष से गूंजे शिवालय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bagpat Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।