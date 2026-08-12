Bagpat News: कुत्तों के हमले में हिरण घायल
Bagpat News: बागपत के चंदायन गांव में मंगलवार को एक हिरण जंगल से भटककर आबादी में आ गया। कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने तुरंत कुत्तों को भगाया और हिरण की जान बचाई। उन्होंने हिरण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और पशु चिकित्सक से उसका इलाज कराया। वन विभाग को घटना की सूचना दी गई, और हिरण का उपचार जारी है।
Bagpat News: बागपत। चंदायन गांव की आबादी में मंगलवार को जंगल से भटककर एक हिरण आ गया। आबादी में घुसते ही कुत्तों ने उसे घेर लिया और हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। घायल हिरण को देखकर ग्रामीणों ने तुरंत कुत्तों को भगाया और उसकी जान बचाई। गौरव बैसला, प्रिंस आर्य, जग सिंह और जगमोहन सहित अन्य ग्रामीणों ने हिरण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उन्होंने गांव में एक पशु चिकित्सक को बुलाकर उसका प्राथमिक उपचार भी कराया। इसके बाद ग्रामीणों ने संतनगर नर्सरी स्थित वन विभाग के कर्मचारियों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही वनकर्मी गांव पहुंचे और घायल हिरण को अपने साथ नर्सरी ले गए।
वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि हिरण का उपचार किया जा रहा है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
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