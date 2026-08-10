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Bagpat News: कुएं में शव पड़ा होने की सूचना ने पुलिस को दौड़ाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: खेकड़ा के बसी गांव में एक कुएं से बंद बोरे में मरे हुए भैंस के बच्चे का शव मिला। किसान चारा लेने जाते समय तेज दुर्गंध के कारण बोरे को देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरे को निकालकर इसकी पुष्टि की कि शव भैंस का था, जिसे गड्डा खोदकर दफना दिया गया।

Bagpat News: कुएं में शव पड़ा होने की सूचना ने पुलिस को दौड़ाया

Bagpat News: खेकड़ा। क्षेत्र के बसी गांव में कुएं में बंद बोरे में शव पड़ा होने की सूचना ने पुलिस को दौड़ा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुएं से बोरा निकलवाया, तो उसमें भैंस का मरा हुआ बच्चा मिला। पुलिस ने उसे मिट्टी में दबवाकर राहत की सांस ली। क्षेत्र के बसी गांव में रविवार सुबह किसान खेतों पर चारा लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में सूखे कुएं से उन्हें तेज दुर्गंध आई। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा, तो उन्हें मुंह बंधा हुआ बोरा नजर आया। उसी से वह दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने बोरे में किसी महिला अथवा पुरुष का शव होने की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दे दी।

सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी दौड़े-दौड़े मौके पर पहुंचे। वहां उन्हें भी कुएं में पड़े बोरे से तेज बदबू आई। उन्होंने ग्रामीणों की मदद से मोटे रस्से के सहारे बोरे को कुएं से बाहर निकाला। इसके बाद उसे खोला गया, तो उसमें इंसान का शव नहीं बल्कि भैंस का मृत बच्चा सड़ी गली हालत में मिला। पुलिसकर्मियों ने उसे वहीं पास के खेत में गड्डा खुदवाकर दबवा दिया। कोतवाली प्रभारी आशीष पुंडीर का कहना है कि बसी गांव में कुएं में बोरे में भैंस का मरा हुआ बच्चा मिला है। उसे गड्डा खुदवाकर दबवा दिया गया है।

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