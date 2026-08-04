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Bagpat News: पांची गांव में दिन-दहाड़े मकान से लाखों की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: चांदीनगर के पांची गांव में एक महिला के घर से दिन-दहाड़े एक लाख रुपये की नकदी और लाखों के जेवरात चोरी हो गए। महिला खेत पर चारा लेने गई थी। लौटने पर घर का ताला टूटा मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार्रवाई की मांग की गई है।

Bagpat News: पांची गांव में दिन-दहाड़े मकान से लाखों की चोरी

Bagpat News: चांदीनगर। पांची गांव में खेत पर चारा लेने गई महिला के घर से चोर दिन-दहाड़े एक लाख रुपये की नकदी और जेवरात चोरी कर ले गए। पीड़िता ने चांदीनगर थाने पर तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर मिलने के साथ ही घटना की जांच शुरू कर दी है। पांची निवासी रोशनी पत्नी संजय ने बताया कि उसके पति संजय 30 जुलाई को कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार रवाना हुए थे। तभी से घर पर वह और उसका पुत्र अंकुर रह रहे है। सोमवार की सुबह दोनों घर पर ताला लगाकर खेत पर चारा लेने के लिए चले गए।

सुबह करीब 11 बजे खेत से घर लौटे, तो घर का ताला टूटा मिला। घर के अंदर पहुंचे, तो कमरे का भी ताला टूटा हुआ था, जबकि दो कमरे खुले पड़े थे। कमरे में रखी सेफ भी खुली मिली। बताया कि सेफ में रखी एक लाख रुपये की नकदी व लाखों के जेवर चोरी मिले। चोरी होने के बाद उसने शोर मचाया, तो पडौस के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटना की छानबीन में जुट गई। पीड़िता के अनुसार चोर तीन लाख रुपये से अधिक के आभूषण और नकदी चुराकर ले गए है। वहीं, थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। जांच के आधार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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