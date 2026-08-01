Bagpat News: केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर 66 हजार रुपये ठगे
Bagpat News: बड़ौत में साइबर ठगों ने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और केवाईसी अपडेट कराने का झांसा देकर एक व्यक्ति के खाते से 66,825 रुपये उड़ा लिए। पीड़ित मो. आमिर ने इसकी शिकायत बड़ौत कोतवाली में की है, जहां पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Bagpat News: बड़ौत। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और केवाईसी अपडेट कराने का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के खाते से 66,825 रुपये उड़ा लिए। पीड़ित की तहरीर पर बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हसनपुर निवासी मो. आमिर पुत्र अब्दुल रसीद ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक कर्मी बताते हुए कहा कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जाएगी और इसके लिए केवाईसी अपडेट करनी होगी। आरोप है कि ठग ने मोबाइल पर आए ओटीपी की जानकारी मांगी।
ओटीपी साझा करने के बाद पीड़ित के क्रेडिट कार्ड से 66,825 रुपये की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर ली गई। जब उसने कार्ड का उपयोग किया तो खाते से रकम कटने की जानकारी हुई। इसके बाद बैंक से संपर्क करने पर धोखाधड़ी का पता चला। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर पोर्टल और पुलिस से की। बड़ौत कोतवाली पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर मधुर श्याम को सौंपी गई है। कहा कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
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