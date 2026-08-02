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Bagpat News: कांवड़ यात्रा: कांवड़ यात्रा की 24 घंटे निगरानी करेगी स्पेशल सेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में सावन और कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कांवड़ सेल की स्थापना की गई है। यह सेल पुलिस सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इसके लिए 10 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सेल 24 घंटे सक्रिय रहेगी और अन्य जिलों से समन्वय बनाएगी।

Bagpat News: कांवड़ यात्रा: कांवड़ यात्रा की 24 घंटे निगरानी करेगी स्पेशल सेल

Bagpat News: बागपत। सावन और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कांवड़ सेल की स्थापना की गई है। यह सेल बॉर्डर पर तैनात फोर्स और दूसरे जिलों से समन्वय बनाकर काम करेगी। कांवड़ यात्रा का आगाज गत 30 जुलाई से हो चुका है। शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है। इसके चलते दिल्ली-सहारनपुर, बागपत-मेरठ और बड़ौत-मेरठ मार्ग पर यातायात एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने और कांवड़ियों को पुलिस सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु कांवड़ सेल का गठन किया गया है। इस सेल के नोडल अफसर सीओ बनाए गए है। सेल में एक इंस्पेक्टर समेत 10 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। यह सेल 24 घंटे सक्रिय रहेगी और बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मियों व दूसरे जिलों से समन्वय स्थापित कर निगरानी का कार्य करेगी。

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पूरे जिले के कांवड़ जत्थों का होगा ब्योरा

कांवड़ सेल के पास पूरे जिले से निकलने वाले कांवड़ जत्थों का थानावार ब्योरा उपलब्ध होगा। जरूरत के मुताबिक यह सेल विभिन्न थानों को अतिरिक्त पुलिस बल मुहैया कराएगी। साथ ही रूट डायवर्जन समेत अन्य जरूरतों के मुताबिक कार्य करेगी। इसे लेकर एसपी सूरज कुमार राय ने आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए है।

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यह रहेंगी सेल की मुख्य जिम्मेदारियां

दूसरे जिलों से समन्वय स्थापित कर वहां से आने वाले कांवड़ियों का ब्योरा रखेगी।

बॉर्डर पर तैनात पुलिस बल से समन्वय स्थापित कर पूरे सावन 24 घंटे निगरानी करेगी।

कावंड़ यात्रा से सम्बंधित समस्त सूचना संकलन का कार्य इस सेल द्वारा किया जाएगा ।

चौराहों पर लगे पुलिस बल एवं थाना प्रभारियों के मध्य समन्वय स्थापित कर 24 घंटे पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित करेगी।

कावड़ यात्रा से सम्बंधित सभी मार्गों के मैप तैयार कर प्लानिंग में मदद करेगी।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ सेल की स्थापना का उद्देश्य क्या है?
कांवड़ सेल की स्थापना सावन और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए की गई है।
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