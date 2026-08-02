Bagpat News: कांवड़ यात्रा: कांवड़ यात्रा की 24 घंटे निगरानी करेगी स्पेशल सेल

Bagpat News: बागपत। सावन और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कांवड़ सेल की स्थापना की गई है। यह सेल बॉर्डर पर तैनात फोर्स और दूसरे जिलों से समन्वय बनाकर काम करेगी। कांवड़ यात्रा का आगाज गत 30 जुलाई से हो चुका है। शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है। इसके चलते दिल्ली-सहारनपुर, बागपत-मेरठ और बड़ौत-मेरठ मार्ग पर यातायात एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने और कांवड़ियों को पुलिस सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु कांवड़ सेल का गठन किया गया है। इस सेल के नोडल अफसर सीओ बनाए गए है। सेल में एक इंस्पेक्टर समेत 10 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। यह सेल 24 घंटे सक्रिय रहेगी और बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मियों व दूसरे जिलों से समन्वय स्थापित कर निगरानी का कार्य करेगी。