Bagpat News: नौवीं की छात्रा से होटल में दुष्कर्म, ब्लैकमेल करने का आरोप
Bagpat News: छात्रा से होटल में दुष्कर्म, ब्लैकमेल करने का आरोप- शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली है छात्रा
Bagpat News: बागपत। शहर में नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर पीड़िता का घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। शहर के एक मोहल्ला की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी कक्षा नौ में पढ़ती है। आरोप है कि कुछ माह पहले पड़ोस में रहने वाला युवक शादाब और उसका साथी जुबैर ने उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने प्रभाव में कर लिया।
आरोपी शादाब बेटी को होटल में ले गया और दुष्कर्म किया। इस दौरान वीडियो बना ली। इसके बाद दोनों आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगे थे। स्कूल आते-जाते समय रास्ता रोकर अपने साथ चलने के लिए मजबूर करने लगे। महिला ने बताया कि जब उसे इसका पता चला तो उसने बेटी का स्कूल बदलवा दिया। आरोप है कि दोनों युवक अब भी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने उसकी बेटी का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने बताया कि दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
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