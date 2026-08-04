Bagpat News: चातुर्मास मंगल कलश महोत्सव में उमड़े श्रद्धालु

Bagpat News: बड़ौत। आचार्य आर्जव सागर महाराज के चातुर्मास मंगल कलश महोत्सव का आयोजन सोमवार को श्री अजितनाथ सभागार में भक्ति और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण से हुआ, जिसका सौभाग्य पवन कुमार एवं हंस कुमार जैन को प्राप्त हुआ। इसके बाद चित्र अनावरण, दीप प्रज्ज्वलन, पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट एवं आरती जैसे धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धा और विधि-विधान के साथ संपन्न हुए। कार्यक्रम के दौरान संतोष म्यूजिकल ग्रुप द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीतों ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। चातुर्मास के मुख्य कलश का सौभाग्य प्रेमचंद अतुल जैन को प्राप्त हुआ, जबकि रजत कलश का सौभाग्य हंस कुमार जैन, मुकेश जैन एवं प्रदीप जैन को मिला।