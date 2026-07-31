Bagpat News: आर्जव सागर महाराज का बडौत में बैंडबाजों से स्वागत

Bagpat News: बड़ौत। आचार्य विद्या सागर महाराज के शिष्य आचार्य आर्जव सागर ने संघ सहित नगर में मंगल प्रवेश किया। इस दौरान जैन श्रद्धालुओं द्वारा बैंडबाजों व पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। अजीत नाथ सभागार मंडी पहुंचने पर उनके द्वारा प्रवचन किए गए। आचार्य संघ की मंगल प्रवेश यात्रा मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर दिल्ली रोड से शुरू होकर मुख्य मार्गो से होती हुई अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर मंडी पहुंची। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं एवं जैन संस्थाओं ने उनका पाद प्रक्षालन एवं आरती की। भारी संख्या में श्रद्धालु महावीर भगवान का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। सभागार में अजितनाथ मंदिर कमेटी के नेतृत्व में नगर के सभी जैन मंदिर कमेटियों और संस्थाओं ने आचार्य को श्रीफल समर्पित किया।