Bagpat News: गेटवे के मेधावियों ने नीट-गेट में लहराया परचम
Bagpat News: बागपत के गेटवे इंटरनेशनल स्कूल में एक कार्यक्रम में मेधावियों को नीट, गेट और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने अनुशासन और मेहनत की अहमियत बताई। विद्यार्थियों के अलावा गवर्निंग अथॉरिटी के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया।
Bagpat News: बागपत। बागपत के गेटवे इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को स्वागत व सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मेधावियों ने राष्ट्रीय व विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल करने पर सम्मानित किया गया। स्कूल की गवर्निंग अथॉरिटी के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य अमित चौहान ने बताया कि छात्र विवेक ने नीट परीक्षा, वर्षा नैन ने विश्वविद्यालय परीक्षा में टॉप व खुशी शर्मा ने गेट परीक्षा उत्तीर्ण कर आईआईटी गुवाहाटी में एम.टेक में प्रवेश प्राप्त किया। सम्मान समारोह में नीट, गेट व विश्वविद्यालय परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चहल रहे।
मुख्य अतिथि का स्वागत बैंड, गल्र्स एवं बॉयज प्लाटून की आकर्षक परेड से किया। विद्यालय के प्रेसिडेंट सुनील चौहान, चेयरमैन कृष्णपाल सिंह, प्रधानाचार्य अमित चौहान, मनोज कुमार चहल व नीरज नैन ने मेधावियों को ट्रॉफी प्रदान की। शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली गवर्निंग अथॉरिटी के सदस्यों को नकद पुरस्कार व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि मनोज कुमार चहल ने कहा कि अनुशासन और निरंतर परिश्रम ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं। प्रधानाचार्य अमित चौहान ने विद्यार्थियों को कठिन मेहनत, संस्कार और उत्कृष्ट शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। समारोह में शिक्षक, अभिभावक व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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