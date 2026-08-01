Bagpat News: छपरौली में निर्माणाधीन मकान के छज्जे गिरने का वीडियो आया सामने

Bagpat News: जनपद के छपरौली में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह छज्जा अचानक भरभराकर गिर जाता है। गनीमत रही कि हादसे से कुछ सेकंड पहले वहां से गुजर रहे कई बच्चे और राहगीर बच गए, नहीं तो जनहानि और भी अधिक हो सकती थी। इसी निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से दो दिन पहले तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। दरअसल, दो दिन पहले छपरौली कस्बे के कुरैशियान मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर जाता है और मौके पर अफरा-तफरी मच जाती है।

हादसे से कुछ पल पहले वहां से करीब आधा दर्जन बच्चे और कई लोग गुजर रहे थे, जो बाल-बाल बच गए। यदि छज्जा कुछ सेकंड पहले गिरता तो मृतकों की संख्या और बढ़ सकती थी। गौरतलब है कि इसी निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से दो दिन पहले तीन मजदूर सुरेंद्र, रोबिन और कल्लू मलबे में दब गए थे, जिनमें से सुरेंद्र व उसके दामाद रोबिन की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि कल्लू की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने थाने का घेराव कर मुआवजे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। बाद में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन धरना समाप्त कर अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए थे। अब हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सुरक्षा के लिए निर्माणाधीन मकान के नीचे कोई बंदोबस्त नहीं किए गए थे।