Bagpat News: हाईवे पर कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई

Bagpat News: अमीनगर सराय। मेरठ-बागपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिलाना भट्ठे के पास कार में शार्ट शर्किट से आग लग गई। कार चालक ने समय रहते कूदकर जान बचाई। कुछ ही देर में कार धू-धूकर जल गई। वहां से गुजर रहे कई लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। जनपद हापुड़ के नेक नेमपुर निवासी सुरेश पुत्र छतरपाल ने बताया की वह गाड़ी चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है। रविवार को चारधाम की यात्रा से लौटकर बागपत में अपनी बहन के यहां रुका था। रविवार रात में उसे मेरठ से सवारी लेकर देहरादून छोड़ने जाना था। रात करीब 11 बजे रतनपुरी गांव के पास पहुंचा तो अचानक कार के बोनट में शार्ट शर्किट हुआ और आग लग गई।