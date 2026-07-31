Bagpat News: प्रशासक बनाए गए प्रधान-प्रमुखों के मानदेय पर लगा ब्रेक

Bagpat News: बागपत। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का कार्यकाल पूरा होने के बाद शासन द्वारा ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाते हुए उन्हें प्रशासक की कमान तो सौंप दी गई है, लेकिन उनके मानदेय पर ब्रेक लगा हुआ है। मानदेय बंद होने के बाद अब यह चर्चा जोरों पर है कि मानदेय का यह बजट अब ग्राम पंचायतों और क्षेत्र के विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। मानदेय को लेकर शासन से कोई नया आदेश न आने के कारण जनप्रतिनिधियों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। जिले में पंचायती राज विभाग के अधीन आने वाले ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्यों को प्रशासक बनाया गया है। प्रशासक की जिम्मेदारी मिलने के बाद मानदेय जारी करने को लेकर शासन स्तर से कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि विभाग के अनुसार प्रशासक बनने के बाद से अभी तक मानदेय को लेकर कोई निर्देश नहीं आए हैं। ग्राम प्रधानों ने बताया कि जब से वे प्रशासक नियुक्त हुए है, तब से प्रतिमाह मिलने वाला मानदेय नहीं मिला है। अधिकारियों से इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने भी कोई जानकारी नहीं दी。