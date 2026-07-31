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Bagpat News: कक्षा छह की छात्रा से युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में एक गांव में कक्षा छह की छात्रा के साथ युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर पीड़िता की पिटाई की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। दो दिन बाद छात्रा ने परिजनों को बताया, जिसके बाद पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

Bagpat News: कक्षा छह की छात्रा से युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Bagpat News: बागपत। दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव में कक्षा छह की छात्रा के साथ एक वर्ग के युवक ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा की पिटाई की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। दहशतजदा छात्रा ने दो दिन बाद परिजनों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद छात्रा के पिता ने दोघट थाने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं, हिंदू संगठन के लोगों ने भी थाने पहुंचकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने दोघट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

उसने बताया कि उसकी बेटी गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा छह में पढ़ती है। 27 जुलाई को बेटी घर पर अकेली थी। तभी गांव का ही रहने वाला युवक इंतजार उसके घर पहुंचा और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसकी पिटाई की। परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद से बेटी दहशतजदा थी। दो दिन पहले बेटी ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी थी। थाना प्रभारी दोघट केवल सिंह ने बताया कि आरोपी युवक इंतजार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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