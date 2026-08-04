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Bagpat News: खाना बनाने के विवाद में भाई को हमला कर किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: खेकड़ा की काशी राम कॉलोनी में खाना बनाने के विवाद के चलते विक्की ने अपने भाई निक्की पर हमला कर दिया। निक्की गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर लिया है।

Bagpat News: खाना बनाने के विवाद में भाई को हमला कर किया घायल

Bagpat News: खेकड़ा। कस्बे की काशीराम कॉलोनी में खाना बनाने के विवाद में भाई ने भाई को ही हमला कर गंभीर रूप में घायल कर दिया। उपचार के लिए उसे दिल्ली ले जाया गया है। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। कस्बे की काशीराम कॉलोनी में दो भाई निक्की और विक्की रहते हैं। उनके माता-पिता का स्वर्गवास हुआ हो चुका है। रविवार शाम दोनों भाइयों में खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया। जिसमें विक्की ने निक्की पर हमला कर दिया। उसने कांच के बड़े टुकड़े से उसके पेट में भी प्रहार किए। जिससे वह गंभीर रूप में घायल हो गया।

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उपचार के लिए उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निक्की की नानी कृष्णा ने कोतवाली में विक्की के खिलाफ तहरीर दी। जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली प्रभारी आशीष पुंडीर ने बताया कि आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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