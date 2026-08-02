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Bagpat News: दुल्हन शादी के बाद जेवर-नकदी लेकर फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में एक युवक की शादी के एक सप्ताह बाद दुल्हन धोखे से नकद और आभूषण लेकर भाग गई। युवक ने तहरीर देकर पुलिस से मदद मांगी है। उसे 50 हजार रुपये लेकर एक बिचौलिए ने शादी कराई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Bagpat News: दुल्हन शादी के बाद जेवर-नकदी लेकर फरार

Bagpat News: बागपत। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में शादी के एक सप्ताह बाद ही दुल्हन एक युवक को धोखा देकर नकदी, आभूषण लेकर फरार हो गई। इसके बाद पीड़ित ने बिचौलिए और पत्नी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बड़ौत क्षेत्र के एक गांव का युवक शनिवार सुबह बागपत कोतवाली पहुंचा। उसने कोतवाली प्रभारी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। काफी कोशिश के बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। कुछ दिन बाद बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति से उसकी जान पहचान हो गई। उक्त व्यक्ति ने 50 हजार रुपये लेकर उसकी शादी मऊ जनपद की रहने वाली युवती से करा दी।

युवक ने बताया कि शादी के बाद एक सप्ताह तक तो उसकी पत्नी पूरे रीति-रिवाजों के साथ रही। गुरुवार रात पत्नी चुपके से हजारों रुपये की नकदी और लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गई। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि तहरीर मिल गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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