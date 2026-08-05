Bagpat News: पांच घंटे में तीन नलकूप साफ, दिनदहाड़े वारदात से किसानों में रोष

Bagpat News: पांच घंटे में तीन नलकूप साफ, दिनदहाड़े वारदात से किसानों में रोष
Bagpat News: बड़ौत, संवाददाता।पांच घंटे में तीन नलकूप साफ, दिनदहाड़े वारदात से किसानों में रोषपांच घंटे में तीन नलकूप साफ, दिनदहाड़े वारदात से किसानों में रोषपांच
Bagpat News: बड़ौत। थाना क्षेत्र के गांव कंडेरा में चोरों ने सोमवार को दिनदहाड़े दुस्साहस दिखाते हुए पांच घंटे के भीतर तीन किसानों के नलकूपों को निशाना बनाया। खेतों से घर गए किसानों के लौटने तक नलकूपों से स्टार्टर का सामान, कीटनाशक दवाइयां और कृषि उपकरण चोरी हो गए। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से किसानों में आक्रोश है, वहीं पुलिस गश्त पर भी सवाल उठने लगे हैं। गांव कंडेरा निवासी विनय उर्फ बिट्टू ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12 बजे वह और पड़ोसी किसान हरेंद्र तथा मोहना खेतों से घर चले गए थे। शाम करीब पांच बजे लौटने पर तीनों नलकूपों पर कुंबल लगी मिली।
शक होने पर नलकूप खोलकर देखा तो स्टार्टर का सामान, कीटनाशक दवाइयां, फावड़े समेत अन्य कृषि उपकरण गायब मिले। इसके बाद किसानों ने पुलिस को सूचना दी। पीड़ित किसानों ने रमाला थाने में तहरीर देकर चोरी का जल्द राजफाश करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि खेतों पर लगातार हो रही चोरियों से उनकी मेहनत की कमाई से खरीदे गए कृषि उपकरण भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि तहरीर मिल गई है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही चोरी का राजफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
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