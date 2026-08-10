Bagpat News: बाइक से टकराई नीलगाय, दो भाई घायल
Bagpat News: बिलौचपुरा में एसी मैकेनिक की बाइक तेड़ा पुलिस चौकी के पास नील गाय के झुंड़ से टकरा गई। इस टक्कर में मैकेनिक फैसल और उसका छोटा भाई कैफ घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल फैसल को मेरठ रेफर किया गया, जबकि कैफ का इलाज बिनौली सीएचसी पर चल रहा है।
Bagpat News: अमीनागर। बिलौचपुरा निवासी एसी मैकेनिक की बाइक तेड़ा पुलिस चौकी के पास नील गाय के झुंड़ से टकरा गई। टक्कर लगने से मैकेनिक और उसका भाई घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल मैकेनिक को उपचार के लिए मेरठ ले जाया गया है, जबकि उसके छोटे भाई को बिनौली सीएचसी पर उपचार दिया गया। बिलौचपुरा निवासी इमरान के अनुसार उसका भतीजा फैसल व छोटा भाई कैफ एसी लगाने का काम करते है। शनिवार सुबह एसी लगाने के लिए दोनों भाई बाइक से सरधना जनपद मेरठ गए थे। शाम करीब पांच बजे सरधना से लौटते समय तेड़ा पुलिस चौकी के पास खेतों से निकले नील गाय के झुंड़ से उनकी बाइक टकरा गई।
जिससे फैसल और कैफ घायल हो गए। कैफ ने फटना की जानकारी परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजन गंभीर रूप से घायल फैसल और कैफ को उपचार के लिए बिनौली सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से फैसल को गंभीरावस्था के चलते मेरठ रेफर कर दिया गया।
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